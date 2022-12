Luksuzni hotel Plaza na Manhattenu u New Yorku prepoznatljivi je znak Velike Jabuke od 1907. godine kada je otvoren. Smještaj u tom hotelu u blizini Central Parka i Pete avenije stoji oko 2000 eura, odnosno oko 15.000 kuna na noć, pa ne čudi što u njemu odsjedaju neki od najbogatijih ljudi na svijetu.



U pravom duhu blagdanskog putovanja, Booking.com se udružio s glazbenicom Mariah Carey kako bi jednom sretnom paru omogućio blagdane iz snova. Naime, 14. prosinca 2022. godine s početkom od 23 sati otvorit će se prilika da se bukira smještaj u trajanju od tri dana u Grand Luxe King sobi u Plazi za samo 20,19 američkih dolara odnosno za 145 kuna.

Plaza hotel u New Yorku (Foto: booking.com)



Simbolična cijena stavljena je u čast godine kada je hit singl All i Want for Christmas is Your prvi put dosegao broj jedan na ljestvici Billboard Hot 100. Tri noćenja u Plazi u periodu od 16. do 19. prosinca 2022. godine samo su dio nevjerojatnog turističkog paketa po imenu Mariah's Ultimate Holiday Experience.



Trodnevni paket Mariah's Ultimate Holiday Experience inspiriran je blagdanima, a moći će se rezervirati po principu - tko prvi, njegovo.

Uključivat će i let do New Yorka, prijevoz iz zračne luke i do hotela, klizanje ispred Rockefeller centra, šoping na Petoj aveniji, večere u poznatim njujorškim restoranima, koncert u Madison Square Gardenu i druge slične zabavne aktivnosti.



Za više informacija o Booking.com i Mariah Carey's Ultimate Holiday Experience posjetite službene stranice.