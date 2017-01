Autor: Marko Tarandek

Raspakirali smo Božić, a 2016.i sada je došlo vrijeme da se okrenemo novim izazovima i još većim pobjedama. No, nije sve u radu. Ima nešto i u uživanju, opuštanju i. I? Znate li već gdje ćete na prvo putovanje u 2017. godini? Malo smo potražili kakve su ponude putovanja autobusom upočetkom godine.

Maškare, ća mogu maškare



Da, iako toga još uvijek nismo svjesni, maškare su tu iza ugla. Možda nam se to čini preuranjenim, ali karnevalske povorke odvijaju se već u cijelom svijetu. Ipak, oni najveći i najznačajniji karnevali još uvijek čekaju pravi trenutak da bi pokazali na kakvim se maskama marljivo radilo tijekom godine.



Jedan od takvih karnevala onaj je u Veneciji, koji se svrstava uz bok karnevalu u Riju. Venecijanski karneval svoje postojanje duguje pohlepnim i gramzljivim ljudima koji su živjeli u ovome gradu. Iako su karnevalskim svečanostima stanovnici grada slavili dolazak proljeća, maske su se nosile tijekom cijele godine. Na službenim zabavama, u kockarnicama, pri posjetu samostanima, a često i tijekom šetnje ulicama.



Zbog čega? Razloga je mnogo, ali većinom su bili vezani uz skrivanje identiteta nositelja maske. Kako bi se sakrili od znatiželjnih pogleda ili sakrili svoj identitet kada bi išli u posjet svojim ljubavnicima, stanovnici Venecije koristili su svaki trenutak kako bi nosili svoje bogato ukrašene maske. Jedna od takvih prilika bila je i posjet samostanu. Naime, u ono vrijeme muškarci su ljubovali s opaticama, a prilikom dolaska u samostan, oblačili su u žensku odjeću i stavljali maske kako nitko ne bi mogao saznati tko se skriva iza njih.



I tako je bilo sve do siječnja 1458. godine kada je venecijanski dužd zabranio muškarcima da maskirani posjećuju samostane. Potpuna zabrana nošenja maski u svakodnevnom životu uslijedila je 1703. godine kada su one dozvoljene samo na banketima i u vrijeme karnevala.





A jednom kada ste u Venecijivrijeme kako biste posjetili otoke. Otok Burano poznat je poi svojim šareno obojenim kućama. Za mnoge je ovaj otok ljepši od same Venecije, a zahvaljujući bogatojponudi, pruža savršeni užitak. Otok Murano u svijetu poznat je po izradia u muzeju moći ćete vidjeti izložbene predmete koji datiraju iz vremena kada jeproizvodnja stakla na otoku.

Uz Veneciju, jedan od poznatijih karnevala održava se u Rijeci. Pod motom "Krepat, me ne molat!", riječki karneval natjecanje je u maštovitosti, duhovitosti i originalnosti. Vatromet boja i oblika ove će godine rezultirati još jednom paradom stotine alegorijskih kola, tisuću maski i mnogobrojnim posjetiteljima iz zemlje i inozemstva.



Valentinovo



Praznik zaljubljenih, dan očajnih. Kako god okrenuli ove godine Valentinovo nam pada u utorak, ali to ne znači da vikend prije ili onaj poslije ne možete iskoristiti kako biste svoju bolju polovicu iznenadili vikend putovanjem ili jednodnevnim izletom u neku od Europskih destinacija.



Bilo da se odlučite provesti dan šopingirajući u Grazu, jednoj od najpoželjnijih shopping destinacija nas Hrvata ili odlučite provesti vikend istražujući romantičnu bajku Bavarske, Valentinovo je savršena izlika kako biste dali put pod noge.



Graz se godinama profilirao kod nas Hrvata kao idealna shopping destinacija. Njegova blizina, mnoštvo shopping centara, ali i velik broj Hrvata koji žive u njemu, kombinacija su koja svakog vikenda privlači sve veći broj posjetitelja u ovaj slatki austrijski grad. Uz nebrojene šoping mogućnosti, Graz nudi i mnoštvo atrakcija koje svakako valja vidjeti i doživjeti.



Nedaleko grada nalazi se i svjetski poznata tvornica čokolada Zotter. Ovaj brend čuvenih organskih čokolada u sebi krije prekrasnu priču o osobi koja strastveno voli čokoladu. Ovdje se čokolada proizvodi ručno, isključivo od organskih i fair trade sastojaka. U tvornici će vas upoznati s cijelim proizvodnim procesom, pojasniti svaku fazu proizvodnje, a tijekom obilaska imat ćete i nekoliko degustacijskih stanica.

