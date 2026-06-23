Više od 200 programa i preko 50 radionica svakodnevno okupljaju djecu, roditelje i umjetnike iz cijelog svijeta, stvarajući jedinstvenu festivalsku atmosferu u kojoj djeca nisu samo publika, već i aktivni sudionici.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Posebnu vrijednost festivala čini njegova otvorenost, više od polovice programa dostupno je besplatno, čime se umjetnost približava najširoj publici.

Festival i ove godine okuplja sudionike iz brojnih zemalja, potvrđujući svoju snažnu međunarodnu dimenziju i važnost kulturne razmjene.

Publika je već imala priliku uživati u raznovrsnim programima na otvorenom, a posebnu pažnju privukla je i predstava talijanske skupine Eccentrici Dadarò, izvedena na Poljani, koja je kroz humor, klaunsku igru i niz neočekivanih situacija donijela priču o trojici vojnika koji kroz duhovito putovanje kroz povijest pokušavaju podići spomenik svojim suborcima.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Festival se ne odvija samo na pozornicama, već i kroz susrete i zajednička iskustva. Tako su festivalski gosti posjetili Nacionalni park Krka, jednog od dugogodišnjih partnera i sponzora Festivala, gdje su imali priliku upoznati prirodnu i kulturnu baštinu koja je važan dio identiteta Šibenika i samog festivala.

U sklopu Festivala predstavljen je i europski projekt „Family Theatre 2024 - 2027“, koji razvija koncept obiteljskog kazališta i potiče zajedničko sudjelovanje različitih generacija u umjetnosti, uz naglasak na inkluziju i kulturnu raznolikost.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Ovakve suradnje dodatno naglašavaju važnost razmjene, susreta i zajedničkog iskustva kao ključnih vrijednosti festivala.

Šibenik i ove godine potvrđuje svoju ulogu mjesta susreta djece, umjetnosti i zajedništva, u kojem festival nadilazi granice pozornice i postaje iskustvo koje se dijeli i pamti.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)