Jedna od najatraktivnijih trail utrka kontinentalne Hrvatske ponovno je okupila rekreativce i iskusne trkače iz Hrvatske i Mađarske, pretvarajući pitomački kraj u veliko središte sporta, rekreacije i aktivnog turizma.

Manifestacija je održana u okviru projekta BRIDGE, koji se provodi kroz Interreg Program prekogranične suradnje Mađarska–Hrvatska 2021.–2027., a upravo je međunarodni karakter događaja još jednom pokazao kako sport uspješno povezuje ljude, zajednice i destinacije s obje strane granice.

Foto: TZ Općine Pitomača (Foto: PR)

Sudionici su mogli birati između nekoliko kružnih staza koje prolaze kroz najljepše dijelove pitomačkog kraja. Trčeći kroz vinograde, šumske predjele i slikovite brežuljke Bilogore, natjecatelji su imali priliku doživjeti krajolik koji sve više privlači ljubitelje prirode, biciklizma, planinarenja i outdoor aktivnosti.

Poseban doprinos međunarodnoj dimenziji utrke dali su trkači iz Mađarske, koji su sudjelovali zahvaljujući suradnji s projektnim partnerom Mecsekerdő iz Pečuha. Upravo je cilj projekta BRIDGE povezati prirodne i turističke potencijale pograničnog područja te stvoriti nove sadržaje koji će privući posjetitelje tijekom cijele godine.

No Klopotec Trail nije samo sportsko natjecanje. Za mnoge sudionike riječ je o cjelovitom doživljaju destinacije. Nakon utrke posjetitelji su uživali u domaćim proizvodima lokalnih proizvođača, tradicionalnim okusima Podravine i gostoljubivosti domaćina po kojoj je Pitomača nadaleko poznata.

Foto: TZ Općine Pitomača (Foto: PR)

Sve veći broj sudionika i posjetitelja potvrđuje da se područje Pitomače posljednjih godina profilira kao jedna od najzanimljivijih kontinentalnih destinacija za aktivni odmor. Blizina Regionalnog parka Mura-Drava, pitomački vinogradi, poučne staze, biciklističke rute i bogata eno-gastro ponuda stvaraju idealan spoj rekreacije, prirode i autentičnih lokalnih doživljaja.

Klopotec Trail Pitomača zato je mnogo više od utrke. To je događaj koji promovira zdrav način života, potiče održivi turizam i kroz prekograničnu suradnju gradi nova partnerstva između Hrvatske i Mađarske. Istodobno, sve većem broju posjetitelja otkriva jedan od najljepših i još uvijek nedovoljno otkrivenih kutaka kontinentalne Hrvatske.

Fotografije sudionika na vidikovcima, među vinogradima i šumskim stazama Bilogore najbolje potvrđuju zašto se mnogi natjecatelji iz godine u godinu vraćaju upravo u Pitomaču, mjesto gdje se sport, priroda i druženje spajaju u jedinstven doživljaj.

Foto: TZ Općine Pitomača (Foto: PR)

PR (Foto: PR)