Kuće na planinama savršen su izbor za sve one koji se žele dubinski odmoriti i isključiti iz stresne svakodnevice. Potvrđuje to i ovaj šarmantan smještaj u srcu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.



Planinska kuća nalazi se na prijevoju Veliki Alan – na ruti Via Dinarica. Izdiže se na 1340 metara nadmorske visine.



Okružena je šumom, ali ima i prekrasan pogled na Jadransko more. Do prve plaže dijeli vas vožnja automobilom u trajanju od pola sata.

Pogled na more (Foto: Airbnb.com)

Želite li u njoj prenoćiti, morate se dobro unaprijed organizirati. Ovdje nema Wi-Fija, a signal za mobitel je dosta loš. Struja se dobiva preko solarnih panela i nema je u izobilju.

Mjesto nije naseljeno, a u njezinoj blizini nalazi se tek planinarski dom i nekoliko vikendica. Prva majušna trgovina, primjerice, udaljena je otprilike 20 kilometara. Za veću kupnju morat ćete potegnuti do Senja i Otočca, a koji su udaljeni oko 50 kilometara.

Ispred kuće nalazi se ljetna kuhinja sa stolom i klupama za uživanje na otvorenom (Foto: Airbnb.com)

Ova planinska kuća obuhvaća veliko prizemlje otvorenog tipa u kojoj se nalazi dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica te kupaonica s toaletom. U potkrovlju pak nalazi se prostor za spavanje s četiri kreveta i za maksimalni smještaj četiri osobe.

Lijepa mala kuća sa svim potrebnim komforom za planinare. Sve je čisto i uredno, kreveti su udobni, a posuđe za kuhanje kvalitetno, pišu zadovoljni korisnici na internetskoj platformi Airbnb preko koje se ista iznajmljuje po cijeni od oko 200-tinjak eura za noć.



Što sve nudi ovaj idealan smještaj za planinare i ljubitelje prirode, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

