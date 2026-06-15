Za dvoboj Engleske i Hrvatske idealan kandidat stiže u obliku burgera koji se ne skriva iza skromnog imena. Zove se Captain Onion, a već je iz naziva jasno da preuzima odgovornost kad ekipa ogladni.

Vatroslav 2026. (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

U glavnoj ulozi je sočna juneća pljeskavica od 150 grama, a oko nje se slaže ekipa koja radi razliku: puter pecivo, grilani luk, prženi luk, kiseli krastavci, umak BBQ mayo i ementaler. Uz njega dolazi i nezaobilazan suigrač – Ledo Extra tanki pommes frites, hrskavi dodatak koji se savršeno uklapa u navijački stol.

Ledo Extra tanki pommes frites (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Sastojci za burger Captain Onion

Za jedan burger potrebno je:

150 g juneće pljeskavice

1 puter pecivo

grilani luk

prženi luk

kiseli krastavci

umak BBQ mayo

ementaler

Za prilog:

Ledo Extra tanki pommes frites

Priprema:

1. Pripremite luk

Luk narežite na tanke ploške ili trakice. Jedan dio ispecite na grilu ili tavi dok ne omekša i dobije laganu karameliziranu notu. Taj grilani luk dat će burgeru slatkoću i dubinu okusa.

Drugi dio neka bude prženi luk. On je zadužen za hrskavost i onaj završni efekt zbog kojeg burger odmah djeluje bogatije.

2. Ispecite pljeskavicu

Juneću pljeskavicu od 150 grama pecite na dobro zagrijanoj tavi ili grilu. Cilj je dobiti lijepo zapečenu koricu izvana i sočnu unutrašnjost. Pred kraj pečenja na pljeskavicu stavite krišku ementalera kako bi se lagano rastopila.

3. Zagrijte puter pecivo

Puter pecivo prerežite i kratko tostirajte na tavi ili grilu. Ovaj korak ne treba preskakati jer toplo, lagano zapečeno pecivo bolje drži umak i sastojke, a burgeru daje dodatnu punoću.

4. Složite burger

Donji dio peciva premažite umakom BBQ mayo. Dodajte pljeskavicu s rastopljenim ementalerom, zatim grilani luk, kisele krastavce i prženi luk. Po želji dodajte još malo BBQ maya na gornji dio peciva pa poklopite burger.

5. Pripremite Ledo Extra tanki pommes frites

LEDO Extra tanki pomfrit pripremite prema uputama na pakiranju, u pećnici, fritezi ili air fryeru, ovisno o tome što koristite kod kuće. Poslužite ga odmah dok je vruć i hrskav.

6. Poslužite kao pravi game day obrok

Burger Captain Onion servirajte uz Ledo Extra tanki pommes frites i omiljene umake. Najbolje ga je poslužiti netom prije početka utakmice ili tijekom zagrijavanja, kad se ekipa okuplja, komentiraju se sastavi i polako raste navijačka atmosfera.

Marko Palfi, chef (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Burger s američkim štihom i domaćom navijačkom energijom

Dallas, velika utakmica i burger koji nosi kapetansku traku – kombinacija zvuči kao savršen uvod u sportsko druženje.

Captain Onion ima sve što treba jednom navijačkom receptu: priprema je jednostavna, okus je pun, a sastojci su dovoljno poznati da će se svidjeti širokoj ekipi.

Grilani i prženi luk daju mu ime i karakter, BBQ mayo donosi lagani američki štih, a ementaler i sočna pljeskavica pretvaraju ga u konkretan obrok za sve koji utakmicu vole pratiti uz nešto više od običnih grickalica.

I zato, prije nego što lopta krene s centra, zagrijte tavu, pripremite pomfrit i složite Captain Onion. Jer svaka dobra utakmica zaslužuje i dobar burger.

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