Za takvo zagrijavanje prije utakmice Panama – Hrvatska stiže burger koji ima sve što treba jednom pravom navijačkom zalogaju: snagu, svježinu, karakter i dovoljno lakoće da se nakon njega i dalje može skakati na svaku šansu pred golom. U ovoj utakmici želimo golove koje će nam donijeti Andrew Goal-Smash i tri boda na koja ne možeš računati bez nekog ovakvog da ti čuva sustav.
Chef Marko Palfi osmislio je burger Josh – Fish Guardian za Vatroslav's finest, projekt praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na portalu gol.hr, a ovaj burger igra na kartu dobre obrane, čvrstog sustava i savršenog balansa.
Josh – Fish Guardian burger (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
Jer, kako svaka momčad treba nekoga tko će joj čuvati leđa, tako i ovaj burger čuva tebe. U glavnoj je ulozi marinirani file tune s roštilja, snažan, čist i konkretan, baš poput igrača koji ne komplicira, nego sigurno drži liniju.
A u njemu se lako može pronaći i ona poznata navijačka slika Hrvatske: ima snagu zlatnog žita i oči boje mora. Mekano puter pecivo podsjeća na toplinu slavonskih polja, dok tuna s roštilja donosi miris Jadrana i onu morsku svježinu zbog koje burger ostaje lagan, ali upečatljiv.
Slatko-kiseli luk daje mu karakter, honey mustard umak zaokružuje priču blagom slatkoćom i pikantnošću, a iceberg salata i kiseli krastavci donose hrskavost i svježinu. Uz njega dolazi i prilog koji ne preuzima glavnu ulogu, ali savršeno drži ritam – Ledo Extra tanki pommes frites. Baš kao što obrana daje balans momčadi, tako tanki, hrskavi krumpiri daju balans ovom jelu.
Ledo Extra tanki pommes frites (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
Burger Josh – Fish Guardian
Sastojci za burger
- 150 g mariniranog filea tune s roštilja
- puter pecivo
- iceberg salata
- slatko-kiseli luk
- honey mustard umak
- kiseli krastavci
Za prilog
- Ledo Extra tanki pommes frites
- sol po želji
- umak po želji za posluživanje
Marko Palfi, chef (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
Priprema burgera i krumpira
1. Pripremite pommes
Ledo Extra tanki pommes frites pripremite prema uputama na pakiranju, u pećnici, fritezi ili airfryeru, ovisno o tome kako najviše volite krumpiriće. Cilj je da budu tanki, hrskavi i zlatni, spremni za navijačko grickanje uz burger.
Kad su gotovi, lagano ih posolite i poslužite odmah, dok su još vrući.
2. Ispecite tunu na roštilju
Marinirani file tune stavite na dobro zagrijan roštilj ili gril-tavu. Pecite ga kratko, tako da izvana dobije lijepu koricu i miris dima, a iznutra ostane sočan.
Tuna je ovdje glavni igrač, zato joj ne treba previše dodataka. Dovoljno je da zadrži svoju čvrstu teksturu i morski karakter.
3. Pripremite pecivo
Puter pecivo prerežite napola i kratko ga tostirajte na tavi ili roštilju. Tako će iznutra postati lagano hrskavo, a izvana ostati mekano i bogato.
Upravo taj spoj mekog peciva i sočne tune daje burgeru osjećaj pravog stadionskog comfort fooda, samo u malo profinjenijem, morskom izdanju.
4. Složite bazu burgera
Donju polovicu peciva premažite honey mustard umakom. Dodajte listove iceberg salate, koji će burgeru dati svježinu i hrskavost.
Na salatu položite file tune s roštilja.
5. Dodajte karakter
Na tunu dodajte slatko-kiseli luk, koji će podići okus burgera i dati mu laganu kiselkastu notu. Zatim dodajte narezane kisele krastavce za dodatnu svježinu i kontrast.
Po želji dodajte još malo honey mustard umaka prije nego što burger poklopite gornjom polovicom peciva.
6. Poslužite navijački
Burger poslužite uz vrući Ledo Extra tanki pommes frites i omiljeni umak. Najbolje funkcionira u društvu, na stolu oko kojeg se već vodi rasprava o početnoj postavi, rezultatu i tome tko zabija prvi gol.
Burger Josh – Fish Guardian zamišljen je kao lagan, ali snažan zalogaj za navijačko zagrijavanje. Baš ono što treba prije utakmice u kojoj se navija glasno, jede dobro i vjeruje do zadnje minute.
Vatroslav 2026. - 31 (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)
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