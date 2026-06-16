Za takvo zagrijavanje prije utakmice Panama – Hrvatska stiže burger koji ima sve što treba jednom pravom navijačkom zalogaju: snagu, svježinu, karakter i dovoljno lakoće da se nakon njega i dalje može skakati na svaku šansu pred golom. U ovoj utakmici želimo golove koje će nam donijeti Andrew Goal-Smash i tri boda na koja ne možeš računati bez nekog ovakvog da ti čuva sustav.

Chef Marko Palfi osmislio je burger Josh – Fish Guardian za Vatroslav's finest, projekt praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na portalu gol.hr, a ovaj burger igra na kartu dobre obrane, čvrstog sustava i savršenog balansa.

Josh – Fish Guardian burger (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Jer, kako svaka momčad treba nekoga tko će joj čuvati leđa, tako i ovaj burger čuva tebe. U glavnoj je ulozi marinirani file tune s roštilja, snažan, čist i konkretan, baš poput igrača koji ne komplicira, nego sigurno drži liniju.

A u njemu se lako može pronaći i ona poznata navijačka slika Hrvatske: ima snagu zlatnog žita i oči boje mora. Mekano puter pecivo podsjeća na toplinu slavonskih polja, dok tuna s roštilja donosi miris Jadrana i onu morsku svježinu zbog koje burger ostaje lagan, ali upečatljiv.

Slatko-kiseli luk daje mu karakter, honey mustard umak zaokružuje priču blagom slatkoćom i pikantnošću, a iceberg salata i kiseli krastavci donose hrskavost i svježinu. Uz njega dolazi i prilog koji ne preuzima glavnu ulogu, ali savršeno drži ritam – Ledo Extra tanki pommes frites. Baš kao što obrana daje balans momčadi, tako tanki, hrskavi krumpiri daju balans ovom jelu.

Ledo Extra tanki pommes frites (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Burger Josh – Fish Guardian

Sastojci za burger

150 g mariniranog filea tune s roštilja

puter pecivo

iceberg salata

slatko-kiseli luk

honey mustard umak

kiseli krastavci

Za prilog

Ledo Extra tanki pommes frites

sol po želji

umak po želji za posluživanje

Marko Palfi, chef (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Priprema burgera i krumpira

1. Pripremite pommes

Ledo Extra tanki pommes frites pripremite prema uputama na pakiranju, u pećnici, fritezi ili airfryeru, ovisno o tome kako najviše volite krumpiriće. Cilj je da budu tanki, hrskavi i zlatni, spremni za navijačko grickanje uz burger.

Kad su gotovi, lagano ih posolite i poslužite odmah, dok su još vrući.

2. Ispecite tunu na roštilju

Marinirani file tune stavite na dobro zagrijan roštilj ili gril-tavu. Pecite ga kratko, tako da izvana dobije lijepu koricu i miris dima, a iznutra ostane sočan.

Tuna je ovdje glavni igrač, zato joj ne treba previše dodataka. Dovoljno je da zadrži svoju čvrstu teksturu i morski karakter.

3. Pripremite pecivo

Puter pecivo prerežite napola i kratko ga tostirajte na tavi ili roštilju. Tako će iznutra postati lagano hrskavo, a izvana ostati mekano i bogato.

Upravo taj spoj mekog peciva i sočne tune daje burgeru osjećaj pravog stadionskog comfort fooda, samo u malo profinjenijem, morskom izdanju.

4. Složite bazu burgera

Donju polovicu peciva premažite honey mustard umakom. Dodajte listove iceberg salate, koji će burgeru dati svježinu i hrskavost.

Na salatu položite file tune s roštilja.

5. Dodajte karakter

Na tunu dodajte slatko-kiseli luk, koji će podići okus burgera i dati mu laganu kiselkastu notu. Zatim dodajte narezane kisele krastavce za dodatnu svježinu i kontrast.

Po želji dodajte još malo honey mustard umaka prije nego što burger poklopite gornjom polovicom peciva.

6. Poslužite navijački

Burger poslužite uz vrući Ledo Extra tanki pommes frites i omiljeni umak. Najbolje funkcionira u društvu, na stolu oko kojeg se već vodi rasprava o početnoj postavi, rezultatu i tome tko zabija prvi gol.

Burger Josh – Fish Guardian zamišljen je kao lagan, ali snažan zalogaj za navijačko zagrijavanje. Baš ono što treba prije utakmice u kojoj se navija glasno, jede dobro i vjeruje do zadnje minute.

Vatroslav 2026. - 31 (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

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