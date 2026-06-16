Hrvatska u Torontu igra protiv Paname, sanja samo golove i tri boda, pa navijačko zagrijavanje zaslužuje nešto konkretnije od grickalica.

Naši susjedi već su u Torontu pokazali kako se uzima veliki bod. Kanada i BiH odigrali su remi, a sada se nadamo da će Vatreni u istom gradu napraviti korak više – uzeti sva tri. I to pred publikom koja će se u Torontu sigurno osjećati kao kod kuće jer hrvatska zajednica u Ontariju ondje ima snažan glas, dugu tradiciju i puno razloga za navijanje.

Zato je pravo vrijeme za Andrew Goal-Smash, burger koji zvuči kao napadač, izgleda kao pobjednički zalogaj i ima karakter kakav se traži u velikim utakmicama. Sočna juneća smash pljeskavica, puter pecivo, pečeni šampinjoni, ementaler, kiseli krastavci, ljubičasti luk i truffle mayo zajedno igraju jednostavnu, ali učinkovitu formaciju: puno okusa, malo luksuza i taman dovoljno svježine da sve ostane u ravnoteži. Za ravnotežu i obranu sustava brinut će se Josh Fish – Guardian.

Recept potpisuje chef Marko Palfi, koji je ovaj burger osmislio za Vatroslav's finest, projekt praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na portalu gol.hr. A kako svaki golgeter treba asistenta, uz burger dolazi i Ledo krumpir pekarski začinjeni – hrskav, zlatan i spreman duge sudačke nadoknade, ako ih bude.

Ledo krumpir pekarski začinjeni (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Burger Andrew Goal-Smash

Sastojci za jedan burger

150 g juneće smash pljeskavice

puter pecivo

pečeni šampinjoni

truffle mayo

kiseli krastavci

ljubičasti luk

ementaler

Ledo krumpir pekarski začinjeni kao prilog

Kako pripremiti burger i krumpire

1. Prvo zagrijte pećnicu za krumpire

Ledo krumpir pekarski začinjeni pripremite prema uputama na pakiranju. Rasporedite ga u jednom sloju na lim za pečenje kako bi se ravnomjerno zapekao i dobio onu navijačku, hrskavu koricu koja nestaje s tanjura prije prvog ozbiljnog napada.

Dok se krumpir peče, imate dovoljno vremena za glavni dio utakmice – burger.

2. Pripremite šampinjone

Šampinjone narežite na ploške i kratko ih prepecite na vrućoj tavi. Cilj je da izgube višak tekućine, dobiju lijepu boju i pojačaju umami okus burgera. Nemojte ih pretrpati u tavi jer će se tada više kuhati nego peći.

3. Ispecite smash pljeskavicu

Na jako zagrijanu tavu stavite kuglu junećeg mesa i pritisnite je lopaticom kako biste dobili tanku smash pljeskavicu. Upravo taj kontakt s vrućom površinom daje burgeru puni okus i onu zapečenu koricu zbog koje smash burger ima status stadionske legende.

Kad se pljeskavica dobro zapeče s jedne strane, okrenite je i na nju stavite ementaler kako bi se lagano otopio.

4. Tostirajte puter pecivo

Puter pecivo prerežite i kratko prepecite na tavi. Ovaj korak se ne preskače: tostirano pecivo bolje drži umak, meso i sokove, a burgeru daje dodatnu aromu i teksturu.

5. Složite burger

Donju polovicu peciva premažite truffle mayom. Dodajte smash pljeskavicu s otopljenim ementalerom, zatim pečene šampinjone, kiseli krastavac i tanko narezani ljubičasti luk.

Kiseli krastavci donose svježinu, luk laganu oštrinu, a pečeni šampinjoni i truffle mayo daju burgeru onu bogatu notu zbog koje se jede malo sporije – čak i kad se na ekranu događa opasan kontranapad.

Marko Palfi, chef (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

6. Poslužite uz pekarski krumpir

Burger poklopite gornjom polovicom peciva i poslužite odmah, uz vrući Ledo krumpir pekarski začinjeni. Najbolje funkcionira u kombinaciji s velikim ekranom, društvom koje zna navijati i vjerom da Hrvatska u Torontu može odigrati utakmicu za tri boda.

Andrew Goal-Smash je burger za navijače koji vole kad se stvari ne kompliciraju previše. Drugim riječima – ovaj uvijek pogađa.

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