Pr (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Kada se tome dodaju stručni medicinski timovi, individualan pristup pacijentu, mirno okruženje i sve snažnija wellness ponuda, Bjelovarsko-bilogorska županija postaje sve ozbiljnija adresa za zdravstveni, wellness i beauty turizam.

Daruvar kao prva adresa estetske medicine i zdravstvene skrbi

Daruvar i Bjelovarsko-bilogorska županija sve se snažnije pozicioniraju kao destinacija za one koji traže kvalitetan medicinsko-estetski tretman, rehabilitaciju, wellness vikend ili termalni odmor. Blizu Zagreba, u mirnijem okruženju i uz pristupačnije cijene, ovaj kraj nudi ono što je mnogim pacijentima važno: stručnost, diskreciju, individualan pristup i dovoljno vremena posvećeno svakom pacijentu.

Poliklinika Maletić (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Jedna od najpoznatijih adresa je Poliklinika Maletić, osnovana 1997. godine. Danas djeluje u novom prostoru u središtu Daruvara, na više od 700 četvornih metara, s moderno opremljenim ambulantama, dvjema operacijskim salama, sobama i apartmanima za pacijente. Polikliniku vodi obitelj liječnika Maletić, a njihov rad obuhvaća estetsku kirurgiju, laserske zahvate, centar za kosu i niz drugih medicinskih postupaka.

Poliklinika Maletić (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Posebno su prepoznati po liječenju ćelavosti i transplantaciji kose, ali i po laserskim zahvatima zbog kojih su postali edukacijski centar za liječnike iz drugih zemalja. U ponudi su i zahvati koji nisu isključivo estetski, poput laserske operacije vena, hemoroida i pilonidalnog sinusa, operacije karpalnog kanala, bruha i drugih kirurških postupaka.

Poliklinika Arcadia (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Daruvar je i dom Poliklinike Arcadia, jedne od prvih ordinacija za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj. Smještena je u blizini središta grada i Rimske park-šume, a iza sebe ima više od 15 godina rada. Tim pruža usluge iz područja opće, plastične i estetske kirurgije, od povećanja dojki, rinoplastike, lipofilinga, blefaroplastike i faceliftinga do otoplastike, kemijskih pilinga i estetskog oblikovanja usana.

Poliklinika Arcadia (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Ponudu su proširili i na ginekološke preglede, dijagnostiku te sistematske preglede. Dodatna prednost je mogućnost oporavka u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, uz preporuku šetnje kroz zelenu Rimsku park-šumu. Jer oporavak ipak lakše ide kada je oko vas mir, zelenilo i skladan grad pun cvijeća i sadržaja.

Rehabilitacija, terapije i povratak pokretu

Poliklinika Egić (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Osim estetske medicine, Daruvar nudi ozbiljnu rehabilitacijsku i terapijsku skrb. Ordinacija dr. Egić temelji se na cjelovitom pristupu tijelu, s naglaskom na to da bol nije dovoljno samo ukloniti, nego treba razumjeti njezin uzrok i vratiti tijelo u ravnotežu. U radu se koriste manualna medicina, refleksna lokomocija, razvojna kineziologija, DNS, senzomotorička stimulacija, fizikalna medicina, akupunktura i druge terapijske metode.

Poliklinika Epona (Foto: Arhiva TZBBŽ/PR)

Tu je i Poliklinika Epona, usmjerena na fizikalnu terapiju, predoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju te razvojne poremećaje kod djece. Posebno se bave problemima kralježnice, traumama, degenerativnim promjenama te bolestima i ozljedama zglobova, tetiva, mišića i lokomotornog sustava.

Daruvarske toplice: termalna voda, blato i stoljeća tradicije

Daruvarske Toplice (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Ljekovita termalna voda i mineralno blato ovdje se koriste stoljećima, još od rimskog doba, kada su na ovom području postojale Aquae Balissae. Danas su Daruvarske toplice suvremena specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, s programima za lokomotorni sustav, oporavak nakon sportskih ozljeda, wellness-spa sadržajima i sportskom rekreacijom.

Daruvarske Toplice (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Smještene su u Julijevom parku, jednom od najljepših dijelova Daruvara. Nakon terapije, masaže ili kupanja, dovoljno je prošetati parkom ili se za nekoliko minuta spustiti do gradske špice. Upravo ta kombinacija zdravstvene skrbi, prirode i malog grada daje Daruvaru posebnu draž.

Posebno mjesto u ponudi ima program Radost života, namijenjen prirodnoj podršci liječenju neplodnosti. Temelji se na korištenju termomineralne vode, ljekovitog mineralnog blata i fizikalnih postupaka koji se provode pod nadzorom liječnika specijalista.

Daruvarske Toplice (Foto: Arhiva TZBBŽ)

Balneoterapija djeluje toplinom kupelji i fango obloga, ali i mineralnim sastavom vode i blata. Paket uključuje liječnički pregled na početku i kraju liječenja, po potrebi ginekološki pregled, terapijske procedure prema preporuci specijalista, korištenje bazena s termalnom vodom, puni pansion i smještaj u dvokrevetnoj sobi. Minimalno trajanje programa je 10 dana, dok se za puni učinak preporučuje boravak od 21 dan.

Wellovar: novi termalni projekt koji Bjelovar jedva čeka

Vizualizacija projekta Wellovar (Foto: Zelena gradnja d.o.o.)

Zdravstveno-wellness ponuda županije uskoro dobiva još jedan veliki adut: Wellovar, budući termalni kompleks u naselju Veliko Korenovo. Riječ je o najvećem infrastrukturnom projektu u povijesti Bjelovara, a završetak se očekuje krajem ljeta.

Wellovar će imati šest otvorenih i zatvorenih bazena, među kojima se posebno ističe zatvoreni olimpijski bazen. Kompleks će omogućiti pripreme vrhunskih sportaša, treninge i međunarodna natjecanja, uz tribine za oko 600 gledatelja.

Vizualizacija projekta Wellovar (Foto: Zelena gradnja d.o.o.)

No, Wellovar neće biti samo sportska priča. Zamišljen je kao prostor za cijelu obitelj, s vodenim atrakcijama, sadržajima za djecu, wellness zonom, rekreacijskim programima i gastronomskom ponudom koja će se oslanjati na lokalne proizvođače i okuse bjelovarskog kraja.

Termalne vode, geotermalni izvori, šume, parkovi i brežuljci nisu dodatak priči, nego njezin temelj.

Lokalna vina, craft piva, domaća hrana, proizvodi OPG-ova i tradicionalni okusi stvaraju destinaciju za parove, obitelji, izletnike i sve koji žele putovati sporije, jesti lokalno i ostati barem dan duže.

Terezijana: carski party za kraj putovanja

Carica je stigla (Foto: Arhiva Terezijana)

Nakon termalnih voda, wellnessa, prirode i oporavka, vrijedi se spustiti u urbano središte županije. Bjelovar od 17. do 28. lipnja 2026. ponovno slavi Terezijanu, i to u najvećem izdanju dosad.

Manifestacija slavi 30. rođendan, a grad ujedno obilježava 270 godina postojanja. Teško je zamisliti bolji trenutak za posvetu Bjelovaru od jubilarne manifestacije koja je postala jedan od njegovih simbola.

Carica je stigla (Foto: Arhiva Terezijana)

Tijekom 12 dana središte grada pretvara se u otvorenu pozornicu. Trgovi, parkovi i ulice postaju prostor susreta, glazbe, plesa, uličnog teatra, svjetlosnih atrakcija, kostimiranih programa, koncerata i gastro punktova. Publiku očekuju performansi, instalacije i vizualni spektakli koji Bjelovar pretvaraju u festivalsku scenografiju pod otvorenim nebom.

Terezijana (Foto: Arhiva Terezijana)

Među najavljenim atrakcijama su Big Bike Orchestra iz Poljske, njemački kolektivi Stelzen Art i Dundu – Giants of Light, svjetlosni festival LaLuz, Tim Teatros K te nizozemski Teatro Pavana. Velike svjetlosne figure, glazba u pokretu, ulični teatar i artisti daju Terezijani atmosferu koja se pamti, a program dodatno zaokružuju koncerti poznatih domaćih izvođača.

U ovom kraju priroda, zdravlje i užitak nisu odvojeni, nego povezani u mozaik koji nudi ono što se sve više traži: autentičan, sporiji i vrlo konkretan Doživljaj više. Isprobajte naš slowliving, opustite se i uživajte na pragu ljeta u brojnim sadržajima koje pamtite dugo nakon što napustite naše zeleno zlatne vidikovce.

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