Nakon dva tjedna ispunjena smijehom, predstavama i živom energijom na svakom koraku, Šibenik je ispratio još jedno izdanje Međunarodnog dječjeg festivala, manifestacije koju s razlogom nazivamo “petim godišnjim dobom”, a koji je i ove godine potvrdio svoju važnost i kontinuitet.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Više od 200 programa i desetci radionica okupili su umjetnike i publiku različitih generacija, pretvarajući ulice I trgove u prostor u kojem se susreću igra, umjetnost i zajedništvo.

Posebno mjesto u programu zauzela je i večer posvećena 50. obljetnici filma „Vlak u snijegu“, realizirana u suradnji s Kulturnim centrom „Mato Lovrak“. Uz izložbu i susret s glumcima, publika se prisjetila priče koja i danas nosi snažnu i prepoznatljivu poruku zajedništva.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

U završnici festivala publiku su oduševile i međunarodne te domaće izvedbe. Neverbalna predstava južnokorejskog Brush Theatrea, kroz spoj crtanja, glazbe i projekcija u stvarnom vremenu, povela je gledatelje u maštoviti podvodni svijet, dok je suvremena cirkuska predstava “Šibice” donijela snažnu i vizualno upečatljivu interpretaciju inspiriranu „Djevojčicom sa šibicama“. Posebnu pažnju privukao je i highline performans Antonije Gašperov i Martina Maartenssona, koji su na visini demonstrirali iznimnu vještinu, ravnotežu i koncentraciju, ostavljajući publiku bez daha.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Zatvaranjem još jednog izdanja završava i ono što mnogi u Šibeniku nazivaju “petim godišnjim dobom”, vrijeme u kojem Festival ponovno potvrđuje svoju snagu, prepoznatljivost i važnost u prostoru dječjeg stvaralaštva, jer se to “peto godišnje doba” zapravo nikad ne završava, samo se čeka sljedeće.

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)

Međunarodni dječji festival Šibenik (Foto: PR)