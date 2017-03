Autor: Petra Fruk

7.03.2017 05:43

Rudolf i ekipa (Foto: Petra Fruk)

Pravi život na sjeveru (Foto: Petra Fruk)

Kondomi (Foto: Petra Fruk)

Bomboni (Foto: Petra Fruk)

Dragi ljudi, vidi ih (Foto: Petra Fruk)

A vidi šuze (Foto: Petra Fruk)

Ovaj zato što je najposebniji ikad – snježni sob (Foto: Petra Fruk)

Ovaj zato jer je Bob Marley sob, fura dreadlockse, voli reggae i životna želja mu je otići na Jamajku (Foto: Petra Fruk)

Ovaj gospon zato što se neodoljivo sramio (Foto: Petra Fruk)

No, glavna faca je ovaj druželjubivi šarmer (Foto: Petra Fruk)

A i vlasnik je pravi pozer (Foto: Petra Fruk)

Vlasnik u dobrom duštvu (Foto: Petra Fruk)

Kako je bilo 'ugodnih' -26 sobovi su nas kratko upoznali sa svojom prostranim šumskim domom (Foto: Petra Fruk)

Prekrasna divljina! (Foto: Petra Fruk)

Vozačka (Foto: Petra Fruk)

> Pravi život na sjeveru: "Ovdje zaboraviš na neplaćene račune i minus u banci"

Verzija "Kote" - privremenog boravišta i skloništa koje koriste Sami (Foto: Petra Fruk)

Polarna svjetlost (Foto: Petra Fruk)

Hamburger od soba ili ti sobov hamburger (Foto: Petra Fruk)

Petra Fruk (Foto: Petra Fruk)

Facebook stranici