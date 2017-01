Autor: Punkufer.hr

23.1.2017 11:16

Zbog svježine povrća, voća i začinskog bilja, ove se namirnice brzo kvare. Da bi spriječili propadanje, ali i bespotrebno bacanje hrane, poslužite se ovim trikovima.



1. Pohranite zeleno lisnato povrće na pravi način

Najbolje je jesti svježu hranu odmah nakon što ste ju ubrali ili kupili u trgovini. No svi znamo da to nije uvijek moguće. Da bi spriječili bacanje hrane, a pogotovo propadanje zelenog lisnatog povrća poput špinata, blitve ili kelja, važno ga je pohraniti na pravi način.



Operite zelene listove, dobro ih posušite pa ih umotajte u papirnati ručnik i stavite u plastičnu vrećicu. Stavite li ovako pohranjeno zelenilo u hladnjak, trajat će dulje.



2. Napravite umake od začinskog bilja

Kupili ste stručak peršina koji je povenuo jer ga niste stigli potrošiti? Sameljite peršin (ili bilo koje drugo začinsko bilje) s malo maslinovog ulja, limuna i orašastog voća i napravite ukusan pesto za juhe, variva ili umak za tjesteninu.

Povrće, voće i začinsko bilje možete zamrznuti i tako mu produljiti trajnost (Foto: stockfoood)

Možete ga, pa upotrijebiti po potrebi.Domaći limuni su skupi, pa ih je poželjno čuvati na pravilan način. Na sobnoj temperaturi ovo će se citrusno voće početi sušiti i gubiti svoje vrijedne nutrijente već nakon tjedan dana. No, te stavite u hladnjak, izdržat će oko mjesec dana.Ovisno o vrsti kruha, štruca će na sobnoj temperaturi izdržati jedan do tri dana. No ako ga narežete na kriške i stavite u ledenicu, uvijek ćete imati kruha u kući. Krišku kruha, pak, ćeteOstatkePomiješajte ih s temeljcem i nešto začinskog bilja, te skuhajte zajedno dok se okusi ne sljube. Po potrebi ih možete zamrznuti te iskoristiti kasnije.